Экс-следователь Козлов: Герой России Асылханов мог вернуться на СВО через Крым

Версию о возвращении в зону спецоперации Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в апреле в городе Юрге, необходимо проверять через анализ его финансовых и телекоммуникационных следов. Об этом сообщил РИА «Новости» бывший следователь, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Рассматривается вариант, при котором Асылханов мог самостоятельно вернуться в район боевых действий. Для подтверждения или опровержения такой версии, как отметил Козлов, необходимо запросить сведения о возможных операциях по банковской карте.

Запросы, как утверждает экс-следователь, необходимо запрашивать на территории Ростова-на-Дону, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Дополнительно предлагается изучить данные у операторов связи, работающих в указанных регионах, чтобы установить факт возможной регистрации сим-карт на имя Асылханова.

Напомним, что 23-летний Герой России Алексей Асылханов, награждённый «Золотой Звездой» за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин противника, бесследно исчез 3 апреля в городе Юрге Кемеровской области. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело об убийстве. Супруга 23-летнего военнослужащего подчеркнула, что он никогда не уходил без предупреждения. Также у него не было вредных привычек.