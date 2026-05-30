Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин обжаловали решение суда об их аресте

Экс-сенатор от Костромской области Василий Дума, а также адвокат Дмитрий Клеточкин подали апелляционные жалобы на решение суда об их аресте. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Как отмечается в документах, экс-парламентарий и его защитник обжаловали меру пресечения, избранную в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, ранее пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы сообщала, что Дума был отправлен в следственный изолятор по подозрению в приготовлении к хищению средств в особо крупном размере. По версии следствия, действовал он не в одиночку, а в составе группы лиц с предварительным сговором. По этому же делу проходит адвокат Дмитрий Клеточкин. Ему суд назначил аналогичную меру пресечения.