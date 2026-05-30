Военные «Центра» перекрыли маршруты снабжения ВСУ на Добропольском направлении

Операторы дронов группировки войск «Центр» нарушили систему снабжения украинских подразделений на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, расчёты БПЛА продолжают наносить удары по объектам логистики противника. В результате такой работы основные маршруты подвоза на этом участке фронта оказались фактически перекрыты. Это осложнило ротацию личного состава, а также доставку боеприпасов и других необходимых ресурсов.

Кроме того, российские военнослужащие выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Ещё один удар по позициям противника был нанесён на Днепропетровском направлении, в результате атаки был уничтожен опорный пункт.

А ранее в Минобороны сообщили о том, что за неделю российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, авиабазам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использует ВСУ. Также пострадали цеха сборки и хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.