Посольство РФ: Норвегия намерена нацелить РСЗО на Кольский полуостров

Власти Норвегии намерены разместить в северной части страны ударные системы вооружения, которые будут нацелены на Кольский полуостров. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве.

Среди таких средств могут быть южнокорейские реактивные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров. Эти комплексы хотят нацелить на российские объекты, расположенные на Кольском полуострове.

Тем временем, Великобритания перебросила свои истребители в Румынию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Решение принято после инцидента с падением беспилотника. Как утверждает министр обороны Джон Хили, Соединённое королевство намерено также сотрудничать с Генеральным секретарём НАТО.