Расчёт «Гиацинта-С» поразил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёт самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Один из расчётов самоходных пушек «Гиацинт-С» 72-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении беглым огнём уничтожил замаскированный опорный пункт противника с расположенным на нём пунктом управления БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на опорном пункте находился пункт управления беспилотниками ВСУ. После удара российские подразделения получили более безопасные условия для действий штурмовых групп. В Минобороны отметили, что артиллеристы используют тактику быстрого развёртывания и маскировки. Такой порядок работы снижает риск обнаружения расчёта и ответного удара со стороны противника.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения отступили от северного участка береговой линии Северского Донца в районе Святогорска в ДНР. В районе села Татьяновка примерно в пяти километрах восточнее Святогорска российские подразделения расширили зону контроля вдоль берега реки и закрепились на дополнительных участках. Также сообщалось, что за сутки ВС РФ освободили четыре населённых пункта в зоне СВО — Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области.