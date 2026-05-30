За сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» украинские формирования потеряли свыше 190 военнослужащих. Об этом сообщил глава пресс-центра Леонид Шаров.

В ходе боевой работы были задействованы общевойсковые подразделения и расчёты БПЛА. Среди уничтоженных и поражённых целей указаны бронемашина MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США, 16 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», британская гаубица L119, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее расчёты ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали атаку беспилотной авиации Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Российские военные уничтожили разведывательные дроны самолётного типа Fly Eye, «Лелека» и «Домаха», которые использовались украинскими подразделениями для разведки, наведения и корректировки огня артиллерии. Также были поражены в воздухе тяжёлые ударные гексакоптеры типа «Баба-яга».