Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что выделение Европейским союзом средств на военные нужды Латвии, Литвы и Эстонии является не чем иным, как коррупционной сделкой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, точно такой же коррупционной аферой было строительство так называемой «стены» на российско-украинской границе. Тот проект, подчеркнул он, привёл исключительно к личному обогащению бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который занимал пост в 2014–2016 годах.

«Это в определённой степени коррупционная сделка, потому что аналог такой стены уже строился на Украине», — заявил Мирошник. Кроме того, дипломат назвал реакцию прибалтийских государств на инциденты с украинскими беспилотниками сугубо показательной.

Напомним, ранее Еврокомиссия впервые выделила из фонда развития депрессивных регионов ЕС 1,5 миллиарда евро на военную помощь Прибалтике, которая столкнулась с проблемой дронов ВСУ в своём воздушном пространстве. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе. По её словам, также дополнительные 40 миллиардов евро поступят на укрепление обороны «восточного фланга» ЕС. Финансы выделят из разных европейских фондов.