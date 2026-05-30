Монтажёр «Звёздных войн» Марсия Лукас скончалась в возрасте 80 лет

Киномонтажёр Марсия Лукас, получившая премию «Оскар» за работу над фильмом «Звёздные войны: Новая надежда», умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

«Представитель семьи сообщил TMZ, что Марсия скончалась в среду от метастатического рака. Нам сообщили, что она мирно ушла из жизни в своём доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении близких», — пишет портал.

Марсия Лукас была бывшей супругой режиссёра Джорджа Лукаса. Наибольшую известность ей принесла работа над оригинальными фильмами серии «Звёздные войны». За монтаж картины «Звёздные войны: Новая надежда» Лукас получила премию «Оскар». Она также работала над фильмами Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист». За эту работу её номинировали на премию BAFTA.

После успеха «Звёздных войн» Лукас приостановила карьеру, чтобы заниматься воспитанием детей. При этом она неофициально помогала Джорджу Лукасу в работе над другими проектами. В частности, по данным TMZ, она советовала, как логичнее завершить фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Ранее умер лидер рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин. Музыканту было 46 лет. Коллеги рассказали в соцсетях, что он скончался после операции, не приходя в сознание. За 10 дней до смерти Лагутина экстренно госпитализировали в реанимацию. Причиной резкого ухудшения его состояния стал разрыв аневризмы головного мозга. В этот период рядом с музыкантом находилась его сестра.