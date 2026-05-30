Протесты в Нью-Джерси переросли в столкновения с полицией

В американском Ньюарке (штат Нью-Джерси) вокруг Делани-Холл несколько дней продолжаются протесты, связанные с голодовкой и забастовкой более 300 мигрантов, находящихся под стражей. Участники требуют улучшения условий содержания. Об этом пишет The Guardian.

Снаружи здания собрались активисты, правозащитники и местные жители, выражающие поддержку задержанным и критикующие работу миграционных служб США. Первоначально протесты носили мирный характер, однако впоследствии ситуация обострилась: часть участников попыталась блокировать выезды транспорта и ограничить работу учреждения. После этого произошли столкновения с силовиками. Для разгона демонстрантов применялись слезоточивый газ, дубинки и конные патрули.

Тем временем в самом Делани-Холл продолжается голодовка, которая длится уже несколько дней. Участники заявляют о тяжёлых условиях содержания: переполненности камер, проблемах с питанием и ограниченном доступе к медицинской помощи. Часть задержанных требует прямого вмешательства федеральных властей и независимой проверки условий.

Представители Демократической партии посещали учреждение с инспекционными визитами и заявляли о нарушениях условий содержания. В ответ федеральные структуры обвиняли их в политизации ситуации и вмешательстве в работу иммиграционных органов.

На фоне обострения обсуждаются возможные меры со стороны администрации, включая ограничения для городов, где действуют так называемые «убежищные» правила, ограничивающие сотрудничество местных властей с федеральными миграционными службами. Также поднимался вопрос о целесообразности обработки международных рейсов в аэропорту Ньюарк Либерти.

Тем временем, в Службе гражданства и иммиграции США объявили о том, что иностранцы, которые планируют получить грин-карту США, теперь должны будут подавать заявление, находясь за пределами страны. Новая инициатива призвана уменьшить число случаев, когда заявители остаются в США нелегально после отказа. В ведомстве полагают, что подача документов из родной страны упростит контроль за миграцией. Иностранные студенты, туристы и временные работники обязаны покидать США по завершении срока пребывания и цели визита.