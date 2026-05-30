30 мая, 05:13

В Ульяновске обломки сбитого БПЛА упали на территории промзоны

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Ульяновской областью. Обломки одного из аппаратов упалм на территории промышленной зоны в Ульяновске. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Обломки беспилотников упали в Новоспасском районе и в промышленной зоне Заволжского района Ульяновска. Глава области уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений и ущерба объектам также не зафиксировано.

В настоящее время территории обследуют профильные службы.

Ранее сообщалось, что за ночь расчёты ПВО уничтожили 127 украинских дронов над регионами России.

Милена Скрипальщикова
