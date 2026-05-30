За ночь расчёты ПВО уничтожили 127 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 29 мая до 7.00 мск 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.