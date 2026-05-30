В Горловке при ударе дрона ВСУ ранен мирный житель

Один мирный житель получил ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате удара дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель», — написал он в своём телеграм-канале.

А ранее в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на порт Таганрога произошло возгорание танкера, ёмкости с горючим и административного здания на территории порта. Позднее пожар был потушен, разлива топлива нет. Пострадали погрузочная инфраструктура на причале и административное здание.