Спустя 20 лет: «Каролина» пробилась в финал Кубка Стэнли после разгрома «Монреаля»

«Каролина Харрикейнз» уверенно завершила финальную серию Восточной конференции, обыграв «Монреаль» со счётом 6:1. Победа вывела команду в решающую стадию Кубка Стэнли впервые за два десятилетия.

Исход пятого матча был практически решён уже в первом периоде. Ворота соперника поразили Тейлор Холл, Логан Стэнковен и Эрик Робинсон, обеспечив хозяевам комфортное преимущество. После перерыва преимущество «ураганов» только выросло. В список авторов голов также вошли Джексон Блейк, Шейн Гостисбер и Сет Джарвис. Единственную шайбу у канадского клуба забросил Коул Кофилд.

Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин записали на свой счёт по результативной передаче. Для защитника это первое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф. Ранее он пропустил два матча из-за сотрясения мозга. Серия завершилась со счётом 4-1. Единственное поражение коллектив Рода Бриндамора потерпел в стартовой встрече противостояния, после чего одержал четыре победы подряд.

Теперь за главный трофей НХЛ «Каролина» поспорит с «Вегас Голден Найтс», который в финале Западной конференции без поражений прошёл «Колорадо Эвеланш». Первый матч финальной серии состоится в ночь на 3 июня, а две стартовые игры пройдут на льду команды из Роли.

Последний раз клуб добирался до финала Кубка Стэнли в 2006 году и тогда завоевал чемпионский титул. В 2002 году уступила в решающей серии «Детройту».

Шагом ранее «Каролина» вплотную приблизилась к выходу в финал, не оставив шансов «Монреалю» в четвёртой встрече серии. Матч завершился сухой победой со счётом 4:0. Голами отметились Себастьян Ахо, Логан Стэнковен, Джордан Стаал и Андрей Свечников. Российский нападающий поставил точку в игре, отправив шайбу в пустые ворота незадолго до финальной сирены.