Минтранс Запорожской области опроверг сообщения о закрытии трассы «Новороссия»

Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» продолжает работать в обычном режиме. Информация о полном закрытии дороги, распространившаяся в соцсетях, не соответствует действительности. Разъяснения по ситуации ТАСС дал министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко.

По его словам, движение по магистрали, соединяющей Крым и Ростов-на-Дону через территории Донбасса и Новороссии, не прекращалось. Временные ограничения действительно могут вводиться на отдельных отрезках маршрута. Такие меры связаны с необходимостью устранения последствий атак со стороны ВСУ и зависят от оперативной обстановки.

При возникновении подобных ситуаций транспорт перенаправляют по заранее подготовленным объездным направлениям. Схемы движения проработаны совместно с военными, сотрудниками МВД, ФСБ и дорожными службами. Как отметил глава ведомства, продолжительные остановки движения на трассе не допускаются. Все возникающие вопросы решаются в кратчайшие сроки.

«Никаких перекрытий на долгий период у нас не возникает. Ситуацию у нас на территории области контролируем», — сказал он.

Координация по работе автодороги ведётся также с профильными структурами ДНР и Херсонской области, через которые проходит маршрут. Автомобилистам рекомендовали обращать внимание на указания военнослужащих на блокпостах, требования инспекторов ГИБДД, сообщения на электронных табло и текущую дорожную обстановку.

Трасса «Новороссия» — это сеть дорог, соединяющая Донбасс с Крымом и Ростовской областью. Стала ключевой логистической артерией после блокирования маршрутов через подконтрольную Киеву территорию в 2014 году. Фактически она представляет собой комбинацию региональных дорог через Мариуполь, Волноваху и Амвросиевку, а после 2022 года её значение возросло в связи с интеграцией исторических регионов в транспортную систему РФ. Из-за близости к линии фронта трасса неоднократно подвергалась обстрелам, но оставалась жизненно важным маршрутом для эвакуации, гумпомощи и военной логистики.

Ранее сообщалось об угрозе на участке трассы «Новороссия» в районе Бердянского округа. Там была выявлена работа комплексной системы дистанционного минирования. Беспилотники сбрасывают специальные устройства, способные срабатывать при обнаружении движения.