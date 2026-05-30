Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что у России нет оснований для ударов по гражданским объектам в Европе. Об этом политик заявил в соцсети X, комментируя падение дрона на жилой дом в Румынии.

По его словам, киевский главарь Владимир Зеленский, напротив, заинтересован в подобных инцидентах.

«Я не вижу причин, почему Россия захотела бы нацеливаться на гражданские объекты, Зеленский, напротив, надеется, что такими действиями поддержка Украины продолжится, и что если НАТО войдёт в эту войну, у него может быть больше шансов на победу», — написал Мема.

Политик также заявил, что причастность России к атаке на жилой дом в румынском городе Галаце не доказана. Он призвал ЕС предоставить улики в рамках международного и независимого расследования.

«Если он откажется… мы сможем заключить, что это была операция под ложным флагом без доказательств российской угрозы», — подытожил финн.

Ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что в Румынии, скорее всего, упал украинский беспилотник. Глава государства напомнил, что такие случаи уже бывали. Россия готова провести объективную экспертизу, если ей передадут обломки дрона. Только после этого, по словам Путина, можно будет дать оценку произошедшему.