В Приморско-Ахтарске мужчина пострадал после падения обломков БПЛА

В Приморско-Ахтарске один человек получил травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавшему оказали медицинскую помощь без госпитализации. О последствиях инцидента сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

После обследования госпитализация не потребовалась, состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Кроме того, обломки беспилотника были обнаружены по пяти адресам в городе. В результате в частных домах зафиксированы повреждения остекления и фасадов.

На местах происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают масштаб ущерба.

Ранее ночью Таганрог подвергся атаке беспилотников, в результате которой пострадали мирные жители. Удар пришёлся по частному жилому дому, где находились люди. В результате инцидента травмы получили два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.