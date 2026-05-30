В Одессу приехал Реза Пехлеви — представитель свергнутой иранской монархии и один из лидеров оппозиции. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Пехлеви прибыл в Одессу для участия в Black Sea Security Forum и ряда встреч. Он является сыном последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви и в детстве был объявлен наследником престола. После Исламской революции 1979 года монархия в Иране была упразднена, а семья Пехлеви покинула страну.

«Очень рад встретиться с ним лично на Black Sea Security Forum!!» — написал Гончаренко*.

Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский встретился с Резой Пехлеви — бывшим наследным принцем Ирана, находящимся в изгнании. По словам сторон, в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Исламской Республики и обстановка в регионе.

