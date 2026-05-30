Хабаровский край завалило снегом за два дня до лета — видео

В Хабаровском крае за два дня до начала лета выпал снег. Сугробы заметили в посёлке с названием Солнечный, рассказала одна из местных жительниц.

«Ходила в футболке, а сейчас всё в снегу», — поделилась женщина в беседе с РИА «Новости».

Кадрами с засыпанными белыми осадками дворами в соцсетях делились также жители Ванинского района. Водителям рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах.

Ранее Life.ru писал, что по данным Гидрометцентра, к началу лета снег по-прежнему покрывает около четверти территории России. Сугробы высотой до 73 сантиметров сохраняются на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае, на севере Якутии, а также на Камчатке, где при этом уже объявлена высокая пожарная опасность.