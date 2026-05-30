Пропавшего после прогулки на сапах в Омске мужчину продолжают искать

В Омске продолжаются масштабные поиски 40-летнего мужчины, который вместе со своей 43-летней сожительницей вышел кататься на сапах по Иртышу и пропал. Об этом сообщает СУ СК России по региону в официальном телеграм-канале ведомства.

«Сегодня в ходе организованных поисковых мероприятий в затоне реки вблизи пос. Николаевка в Омске было обнаружено тело пропавшей женщины и два сапа», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что 25 мая около 12:30 пара вышла из дома на бульваре Архитекторов и направилась к реке. Однако домой они уже не вернулись. Через два дня, 27 мая, родственники заявили об их исчезновении.

Правоохранители также уточнили, что к поискам пропавшего мужчины по-прежнему подключены полицейские, спасатели и добровольцы, а расследование уголовного дела, заведённого по факту исчезновения людей, ещё не завершено.

Напомним, когда пара пропала, в городе стояла 30-градусная жара, однако вода в реке оставалась холодной, что серьёзно осложняло ситуацию на маршруте. Спасатели делают всё возможное. Известно, что Анатолий и Ольга давно увлекаются активным отдыхом. Они путешествовали, катались на лыжах и велосипедах, ходили в походы, сплавлялись на байдарках, а в прошлом году преодолели на сапбордах 30 километров по Иртышу. Что пошло не так в этот раз — на данный момент неизвестно.