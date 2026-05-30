Александр Петров вышел в свет с женой и публично признался ей в любви

Актёр Александр Петров вышел в свет с супругой Викторией Антоновой и публично признался ей в любви. Пара поженилась в 2023 году.

Влюблённые редко радуют поклонников совместными появлениями на публике, но иногда бывают исключения. Накануне Александр и Виктория пришли в московский кинотеатр на премьеру фильма, в котором Петров исполнил главную роль. На ковровой дорожке супруги смотрелись стильно и органично. Александр надел свободный тёмный костюм с белой футболкой, а Виктория выбрала изящное серое мини-платье и замшевые сапоги. Выступая со сцены, Петров поблагодарил супругу и публично признался ей в любви.

Ранее Петров рассказал, что одним из самых ярких воспоминаний о 90-х для него стал запах Черкизовского рынка. По словам артиста, этот период оставил в его памяти сильные эмоциональные образы. Петров родился в Переславле-Залесском, однако из-за работы родителей, занимавшихся торговлей, он часто ездил в Москву вместе с отцом.