СК показал видео задержания подростка и его друга, готовивших теракт на Кубани
Обложка © Life.ru
Появилось видео задержания подростка и его друга, готовивших теракт в Краснодарском крае. Запись, снятую сотрудниками УФСБ, опубликовал Следственный комитет.
В Туапсе задержали двух местных жителей, планировавших теракт. Видео © Telegram / Следком
На кадрах виден сам процесс задержания, также демонстрируются кадры обыска и допроса.
Известно, что 18-летнй подозреваемый вступил в сговор с куратором из террористической группировки. За денежное вознаграждение он должен был изготовить взрывчатку и передать её для подрыва административного здания. К преступлению он привлёк своего 17-летнего знакомого. Вместе они сфотографировали выбранную цель.
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на стадии приготовления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, СК предъявил обвинение двум фигурантам дела о подготовке теракта в Краснодарском крае — 18-летнему жителю Туапсе и его 17-летнему приятелю. По данным следствия, они планировали подорвать административное здание за вознаграждение от 300 до 500 долларов, но были задержаны сотрудниками УФСБ. При этом куратор заплатил им только 30 долларов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.