СК показал видео задержания подростка и его друга, готовивших теракт на Кубани

Появилось видео задержания подростка и его друга, готовивших теракт в Краснодарском крае. Запись, снятую сотрудниками УФСБ, опубликовал Следственный комитет.

В Туапсе задержали двух местных жителей, планировавших теракт. Видео © Telegram / Следком

На кадрах виден сам процесс задержания, также демонстрируются кадры обыска и допроса.

Известно, что 18-летнй подозреваемый вступил в сговор с куратором из террористической группировки. За денежное вознаграждение он должен был изготовить взрывчатку и передать её для подрыва административного здания. К преступлению он привлёк своего 17-летнего знакомого. Вместе они сфотографировали выбранную цель.

Сотрудники ФСБ пресекли теракт на стадии приготовления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, СК предъявил обвинение двум фигурантам дела о подготовке теракта в Краснодарском крае — 18-летнему жителю Туапсе и его 17-летнему приятелю. По данным следствия, они планировали подорвать административное здание за вознаграждение от 300 до 500 долларов, но были задержаны сотрудниками УФСБ. При этом куратор заплатил им только 30 долларов.