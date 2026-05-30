«Слишком уж люблю свою работу»: Звезда «Холопа» Дибцева объяснила, почему не может надолго уходить в тень

Ольга Дибцева не видит проблем в совмещении карьеры и материнства. Актриса доверяет детей няне, которая живёт с семьёй. Старшая дочь ходит в детский сад, младшая остаётся с помощницей во время съёмок. Дибцева призналась, что никогда не представляла себя без работы. После рождения первенца актриса продолжала сниматься из финансовой необходимости. Сейчас она выбирает проекты по желанию, но не хочет выпадать из профессии, поскольку слишком любит своё дело.

Актриса спокойно относится к комментариям о внешности в социальных сетях, призналась она Леди Mail. Дибцева отметила, что мужчины-подписчики иногда шутят о возвращении к прежним формам, но такие сообщения её не обижают. Она пережила много критики на старте карьеры, когда обсуждали её роли на киносайтах. Со временем актриса поняла, что невозможно нравиться всем, и приняла внимание любого рода как часть профессии.

Дибцева рассказала о неприятном опыте преследования. Неизвестная женщина беспокоила актрису около десяти лет, писала гадости, угрожала и присылала фотографии с прогулок. Полиция выяснила, что преследовательнице 60 лет и она живёт далеко от Москвы. Два года назад женщина перестала выходить на связь, и Дибцева надеется, что ситуация разрешилась.

