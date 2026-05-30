«Локомотив» опроверг сообщения о миллиардном долге и трудностях с лицензиями

Пресс-служба московского «Локомотива» назвала безосновательными утверждения о том, что клуб прошёл лицензирование на будущий сезон лишь благодаря включению в бюджет продаж нескольких футболистов. Об этом сообщает «Матч ТВ». Так в организации отреагировали на публикацию СМИ.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что в доходную часть ради получения лицензии якобы пришлось закладывать трансферы Алексея Батракова, Сесара Монтеса, Дмитрия Воробьёва и Артема Карпукаса. Также источник утверждал, что у клуба сохраняется задолженность в размере 1 млрд рублей.

В «Локомотиве» подчеркнули, что процедура лицензирования требует подтверждения всех источников формирования бюджета. Речь идёт о комплексе доходов: спонсорских поступлениях, коммерческой деятельности, медиаправах, выручке в дни матчей и других регулярных каналах.

«Утверждение о том, что лицензия была получена только за счёт включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований, и его попросту не приняли бы при лицензировании», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков, его основу составляют совсем другие ресурсы, указанные при проверке.

В клубе отметили, что трансферная деятельность является текущей работой любого современного коллектива. «Локомотив» намерен придерживаться взвешенной политики последних лет. При уходе отдельных исполнителей всегда рассматриваются варианты замены, соответствующие спортивным задачам.

Касаясь финансовой стороны, представители москвичей заявили об отсутствии каких-либо обязательств по заимствованиям. Все взятые на себя обязанности выполняются вовремя и в полном объеме.

Ранее Российский футбольный союз уже сообщил, что столичная команда успешно прошла все необходимые процедуры для допуска к следующему чемпионату. В прошлом сезоне красно-зелёные финишировали на третьей строчке турнирной таблицы.