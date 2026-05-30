«Единая Россия» требует навести порядок с платными парковками

Вопрос платных парковок в российских городах требует единых и прозрачных правил. Об этом заявила член Экспертного совета «Единой России» по подготовке Народной программы, кандидат предварительного голосования, Герой России Людмила Болилая.

Отмечается, что обращения по теме платных парковок в последние недели поступают в Народную программу партии. Водители сталкиваются с разными правилами оплаты в зависимости от города, а также с техническими сбоями. Отдельно Болилая обратила внимание на ситуации, когда из-за задержек в системах автомобилистам приходят штрафы, которые воспринимаются как несправедливые.

В преддверии летнего сезона проблема становится особенно актуальной, поскольку миллионы семей планируют поездки на личном транспорте. Путаница с оплатой и отсутствие единых стандартов превращают поездку, по её оценке, в источник стресса для водителей.

«Парковки — это сервис для людей, а не способ заработать на них», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий введение постоплаты за пользование платными парковками. Инициатива направлена на создание единой системы управления парковочными пространствами. Водители смогут оплачивать парковку, въезд и выезд с которой не контролируется специальными средствами фиксации, в течение суток с момента начала её использования.