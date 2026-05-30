Скрыться не вышло: Смертоносный «квартет» ВС РФ настиг врага в 148 районах

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 148 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ 30 мая.

По данным ведомства, задействовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Поражение, как уточняется, пришлось по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего под удар попали объекты в 148 районах за сутки.

Также в Минобороны сегодня сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ. Атака стала ответом на террористические действия украинской стороны против гражданских объектов на территории России