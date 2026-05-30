Силы ПВО за сутки сбили более 350 дронов, 10 авиабомб и снаряд HIMARS

Российские противовоздушные силы за сутки уничтожили 10 управляемых авиабомб, один реактивный снаряд HIMARS американского производства и 352 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

С начала проведения специальной военной операции, по данным ведомства, было ликвидировано значительное количество военной техники: 671 самолёт, 284 вертолёта, 153 684 БПЛА, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 550 танков и бронемашин, 1 727 установок РСЗО, 35 136 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 62 874 единицы специальной автомобильной техники.

Также за минувшие сутки российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ. Атака стала ответом на террористические действия украинской стороны против гражданских объектов на территории РФ. Для её проведения задействовали высокоточные средства большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.