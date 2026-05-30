Межгосударственный диалог между Россией и Германией фактически полностью прекращён и не имеет перспектив восстановления. Ситуацию в отношениях двух стран прокомментировал замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что говорить об осложнении контактов уже не приходится, поскольку сам диалог, по его словам, практически отсутствует.

«Он находится уже ниже плинтуса», — отметил он.

Перспективы возобновления полноценного взаимодействия между Москвой и Берлином, по его оценке, на данный момент не просматриваются.

Ранее в Германии привали канцлера ФРГ Фридриха Мерца отказаться от дальнейшего обострения отношений с Россией. Германии необходимы не новые шаги в сторону конфронтации, а усиление дипломатических усилий для урегулирования ситуации вокруг украинского конфликта.