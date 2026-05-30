«Ниже плинтуса»: Россия и Германия окончательно потеряли диалог, заявили в МИД
Любинский: Диалог России и Германии находится «ниже плинтуса»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Stock
Межгосударственный диалог между Россией и Германией фактически полностью прекращён и не имеет перспектив восстановления. Ситуацию в отношениях двух стран прокомментировал замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в беседе с ТАСС.
Дипломат отметил, что говорить об осложнении контактов уже не приходится, поскольку сам диалог, по его словам, практически отсутствует.
«Он находится уже ниже плинтуса», — отметил он.
Перспективы возобновления полноценного взаимодействия между Москвой и Берлином, по его оценке, на данный момент не просматриваются.
Ранее в Германии привали канцлера ФРГ Фридриха Мерца отказаться от дальнейшего обострения отношений с Россией. Германии необходимы не новые шаги в сторону конфронтации, а усиление дипломатических усилий для урегулирования ситуации вокруг украинского конфликта.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.