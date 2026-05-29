29 мая, 10:01

В Германии призвали Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца отказаться от дальнейшей эскалации отношений с Россией, передаёт Berliner Zeitung.

По его словам, Берлину нужны не новые шаги к конфронтации, а серьёзные усилия для дипломатического урегулирования украинского конфликта. Пельманн заявил, что нынешнее правительство Германии сознательно выбирает курс прямого противостояния с Москвой, и предупредил о возможных последствиях такой политики.

«Отвергают мирные инициативы»: Почему Европа оказалась в тупике перед переговорами с РФ

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможном представителе Европы на переговорах, отметил, что лично предпочёл бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. При этом он подчеркнул, что окончательный выбор остаётся за европейцами. Среди возможных претендентов на роль европейского переговорщика также называют Антониу Кошту, Саули Ниинисте, Александра Стубба, Жан-Клода Юнкера, Ангелу Меркель и Марио Драги. Тем временем в Кремле позитивно оценивают понимание ЕС необходимости переговоров с РФ.

