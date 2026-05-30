Аферистка, обманувшая россиян почти на миллиард рублей, вышла из колонии по УДО

Две недели назад из женской исправительной колонии №2 в Мордовии условно-досрочно освободили Анастасию Фелонюк — одну из аферисток крупной финансовой пирамиды Smart Buyers, сообщает SHOT. Эта мошенническая схема, действовавшая с 2020 по 2021 год, оставила без средств 2875 человек из 15 регионов России, похитив в общей сложности 915 миллионов рублей.

Наибольший ущерб понесли жители Кабардино-Балкарии. Фелонюк и её сообщники активно привлекали вкладчиков, обещая баснословные доходы (до 100%) от инвестиций в медицинское оборудование, при этом используя для рекламы популярных блогеров. Сама Фелонюк, задержанная в 2023 году, признала свою вину и получила 3,5 года колонии, заключив досудебное соглашение. По версии защиты, она получила лишь малую долю от 27 миллионов рублей, присвоенных основными организаторами.

Всего по делу проходят 18 человек, включая пять организаторов, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, создании преступного сообщества и отмывании денег.

Ранее бывшего главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса осудили на 5 лет колонии за крупное мошенничество. В 2024 году он пообещал криптоблогеру за 8,8 млн рублей привлечь около 2 миллионов новых пользователей, но не сделал ничего и просто забрал деньги.