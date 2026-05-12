Экс-глава криптобиржи Binance Смеркис получил пять лет колонии за мошенничество

Экс-глава Binance в СНГ и сооснователь крипто-игры Blum Владимир Смеркис получил пятилетний срок в исправительной колонии общего режима. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

«С учётом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры 41-летний Владимир Смеркис приговорён к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

История началась в июне 2024 года, когда Смеркис, будучи авторитетной фигурой в мире криптовалют, предложил криптоблогеру свои услуги по продвижению в социальных сетях. Он заверил заказчика, что за вознаграждение свыше 8,8 миллиона рублей сможет привлечь около 2 миллионов новых пользователей. Поверив обещаниям, блогер перевел деньги на указанный Смеркисом криптокошелек. Однако, как выяснилось позже, Смеркис не выполнил своих обещаний, не провёл рекламную кампанию и присвоил полученные средства.

До этого сообщалось, что Смеркис погасил ущерб по делу о мошенничестве. Адвокаты Смеркиса утверждали, что указанный факт смягчит тяжесть совершённого им деяния. Уголовное дело было заведено в мае прошлого года.