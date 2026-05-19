Осуждённый за вымогательство экс-главред Tatler Романовский вышел на свободу

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, приговорённый к пяти годам колонии строгого режима по нашумевшему «делу Ростеха», вышел на свободу. Об этом в телеграм-канале сообщила владелица концепт-стора «КМ20» Ольга Карпуть, опубликовав фотографии с журналистом.

Карпуть и Романовский провели вечер в японском московском ресторане Jun. По словам бизнесвумен, выбор места инициировал сам журналист.

«Дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь. В конце сказал, что было «так себе», но вовремя шутливо подмигнул здешним поварам, больше привыкшим к восторженным обморокам», – написала Карпуть.

На данный момент официальных комментариев о том, вышел ли Романовский по УДО, нет.

Напомним, Хамовнический суд Москвы в феврале 2024 года приговорил бывшего коммерческого директора компании Ксении Собчак «Осторожно, новости» Кирилла Суханова, экс-главреда Tatler Ариана Романовского и администратора телеграм-каналов Тамерлана Бигаева к 7,5 года лишения свободы. В сентябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор — Суханову срок лишения свободы сократили с 7,5 до 5,5 года, а Романовскому и Бигаеву – с 7 до 5 лет колонии строгого режима.