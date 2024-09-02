Мосгорсуд смягчил приговор сотрудникам Собчак за вымогательство у Чемезова

Мосгорсуд смягчил приговор коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно, новости" Кириллу Суханову, экс-главреду Tatler Ариану Романовскому и администратору телеграм-каналов Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы «Ростеха». Об этом сообщает ТАСС 2 сентября.

Суханову срок лишения свободы сокращён с 7,5 до 5,5 года, а Романовскому и Бигаеву — с 7 до 5 лет колонии строгого режима.

Напомним, в конце октября 2022 года сотрудники Ксении Собчак были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Журналисты вели канал "Тушите свет!", где, как выяснилось позже, появился компрометирующий пост, за удаление которого был выставлен счёт. Сама Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову и заявила о непричастности к делу.