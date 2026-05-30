30 мая, 16:47

Как отпустить обиду: Метод «пяти почему» и ещё 3 приёма против негатива

Бизнес-консультант Тихомирова назвала четыре техники для избавления от обиды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Обида тянет назад и мешает строить отношения. Бизнес-консультант Ксения Тихомирова рассказала, как освободиться от этого груза. Четыре простые техники помогут отпустить негатив и вернуть контроль над эмоциями.

Первый шаг — отделить эмоции от фактов. Обида возникает из-за нашей интерпретации, а не самого поступка. Если представить, что человек действовал по обстоятельствам, а не со зла, личная вовлечённость снижается, пишет Леди Mail.

Второй приём — задать себе правильные вопросы. Метод «пяти почему» помогает докопаться до истинной причины реакции. Часто обида сигнализирует о личных ожиданиях или неуверенности, а не о чужой вине.

Третий способ — включить внутреннего «медиатора». Взгляд со стороны позволяет увидеть ситуацию объективно и понять мотивы другого человека без эмоционального искажения.

Четвёртое правило — не ждать извинений. Прощение нужно прежде всего вам, а не обидчику. Осознанное решение отпустить ситуацию экономит энергию и помогает двигаться дальше.

Кстати, слово «триггер» означает «спусковой крючок» — именно так работает психика при острой реакции. Стимул запускает эмоциональный и телесный отклик раньше, чем человек успевает его осознать. Не каждый триггер требует терапии. Однако если реакция начинает мешать жизни, игнорировать проблему нельзя.

Лия Мурадьян
