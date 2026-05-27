Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 07:22

«Быстрее мысли, сильнее мозга»: Какая опасность скрывается за фразой «меня триггерит»

Психолог Сударикова: За фразой «меня триггерит» скрывается эмоциональная реакция

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Слово «триггер» переводится как «спусковой крючок». Именно так работает психика в момент острой реакции: стимул запускает эмоциональный и телесный ответ раньше, чем человек успевает его осознать, объяснила клинический психолог Татьяна Сударикова.

«Триггер действует быстрее мысли. Вы ничего не успеваете с этим сделать. Триггер оказывается сильнее вас, сильнее вашего мозга», — цитирует эксперта «Радио 1».

«Тело не может расслабиться»: Почему россияне подолгу сидят в телефоне вместо сна
«Тело не может расслабиться»: Почему россияне подолгу сидят в телефоне вместо сна

По её словам, в такие мгновения может бросить в жар, перехватить дыхание, появиться дрожь или агрессия, поэтому советы вроде «успокойся» или «возьми себя в руки» чаще всего бесполезны — рациональная часть психики просто не успевает включиться, реакция запускается автоматически, а человек нередко понимает, что реальной опасности нет, но остановиться всё равно не может.

Сегодня слово «триггер» используют повсеместно: в разговорах, соцсетях и даже бытовых конфликтах, однако настоящая реакция на травму выглядит совершенно иначе. Если человек способен остановиться, подумать и решить, как реагировать дальше, — это обычная эмоция, тогда как подлинный триггер срабатывает мгновенно и полностью захватывает личность. «Спусковым крючком» может стать что угодно: запах, звук, слово, жест или даже цвет, иногда триггеры вызывают приятные ощущения, но в психологической практике речь чаще идёт о боли, страхе, стыде или панике.

Не каждый триггер требует терапии, но если реакция начинает мешать человеку жить, проблему игнорировать нельзя. Особенно тяжёлыми считаются случаи ПТСР — тогда триггеры становятся частью диагноза, и справиться с ними без помощи специалиста бывает крайне сложно. Важно обращать внимание на момент запуска реакции, а также проверять реальность, задавая себе вопросы: «Я сейчас в безопасности? Мне что-то угрожает?».

СДВГ против обычного пубертата: «Бежевые» мамы всё чаще находят у детей несуществующие болезни
СДВГ против обычного пубертата: «Бежевые» мамы всё чаще находят у детей несуществующие болезни

Тем временем психические расстройства среди россиян стремительно распространяются, а рынок лекарств от депрессии растёт как на дрожжах. Однако большинство граждан по-прежнему считают позором признаться в недуге и годами терпят.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar