«Быстрее мысли, сильнее мозга»: Какая опасность скрывается за фразой «меня триггерит»

Слово «триггер» переводится как «спусковой крючок». Именно так работает психика в момент острой реакции: стимул запускает эмоциональный и телесный ответ раньше, чем человек успевает его осознать, объяснила клинический психолог Татьяна Сударикова.

«Триггер действует быстрее мысли. Вы ничего не успеваете с этим сделать. Триггер оказывается сильнее вас, сильнее вашего мозга», — цитирует эксперта «Радио 1».

По её словам, в такие мгновения может бросить в жар, перехватить дыхание, появиться дрожь или агрессия, поэтому советы вроде «успокойся» или «возьми себя в руки» чаще всего бесполезны — рациональная часть психики просто не успевает включиться, реакция запускается автоматически, а человек нередко понимает, что реальной опасности нет, но остановиться всё равно не может.

Сегодня слово «триггер» используют повсеместно: в разговорах, соцсетях и даже бытовых конфликтах, однако настоящая реакция на травму выглядит совершенно иначе. Если человек способен остановиться, подумать и решить, как реагировать дальше, — это обычная эмоция, тогда как подлинный триггер срабатывает мгновенно и полностью захватывает личность. «Спусковым крючком» может стать что угодно: запах, звук, слово, жест или даже цвет, иногда триггеры вызывают приятные ощущения, но в психологической практике речь чаще идёт о боли, страхе, стыде или панике.

Не каждый триггер требует терапии, но если реакция начинает мешать человеку жить, проблему игнорировать нельзя. Особенно тяжёлыми считаются случаи ПТСР — тогда триггеры становятся частью диагноза, и справиться с ними без помощи специалиста бывает крайне сложно. Важно обращать внимание на момент запуска реакции, а также проверять реальность, задавая себе вопросы: «Я сейчас в безопасности? Мне что-то угрожает?».

