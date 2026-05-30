Полиция Дели задержала девятерых подозреваемых по делу о подготовке терактов

Силовики индийской столицы взяли под стражу девять человек, включая нескольких граждан Непала, — их подозревают в том, что они готовили целую серию взрывов и атак по всей республике. Информацией об этом поделился телеканал News18 со ссылкой на собственные источники в полицейских кругах.

При обысках у задержанных нашли арсенал: огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Как выяснили оперативники, все фигуранты имеют устойчивые связи в Дели, Мумбаи и штате Пенджаб. Кроме того, в деле фигурируют и некоторые иностранцы, уточнили представители власти.

По версии следствия, которую приводит News18, преступники намеревались устроить несколько громких терактов в разных уголках Индии. Перед ними была поставлена задача нанести удары по стратегически важным государственным объектам, силовикам и религиозным святыням, выяснили детективы. Сейчас правоохранители скрупулёзно проверяют все внутренние и зарубежные связи этой сети, а также выясняют, откуда шло финансирование и были ли у группы контакты с криминальными синдикатами.

