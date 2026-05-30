30 мая, 10:42

Суд арестовал петербуржца, который пытался зашить любовницу после пяти ножевых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleks333

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который нанёс любовнице пять ножевых ранений в грудь, а затем сам попытался зашить ей раны. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Конфликт произошёл утром 27 мая на Петергофском шоссе. Алексей ждал Полину с работы и выпил около полутора литров джина. Девушка задержалась из-за общения с другим знакомым. Эта новость разозлила мужчину. Началась ссора. Алексей взял провод, затем схватил нож — подарок самой Полины. На улице он пригрозил девушке оружием и нанёс несколько ударов, когда она попыталась отстраниться.

После случившегося мужчина обработал раны и самостоятельно зашил их. Когда пара вернулась домой, их встретили медики и полицейские. Алексей признал вину и пожелал пострадавшей выздоровления. Полина заявила, что агрессия началась после её отказа принести наркотики.

Ранее в Петербурге женщина зарезала мужа во время пьяной ссоры. Перед трагедией Анна выпивала с квартирантом и его приятелем. Неожиданное возвращение партнёра испортило ей настроение — завязался конфликт, который закончился поножовщиной.

Лия Мурадьян
