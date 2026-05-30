Москвичка лишилась 37 млн рублей, поверив в «замену ключей от домофона»

В Москве жертвой телефонных мошенников стала 72-летняя пенсионерка. У неё похитили деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 37 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

Схема началась со звонка якобы от сотрудника управляющей компании. Незнакомец сообщил о замене ключей от домофона. Пенсионерка согласилась, подтвердила это голосом и назвала личные данные.

Позже с ней связался лжеработник банковского надзора, заявив, что счета женщины находятся под угрозой. Почти три месяца злоумышленники удерживали жертву на связи.

Пенсионерка снимала накопления и передавала их курьерам. Взамен она получала якобы уведомления об открытии новых счетов. Когда сбережения закончились, мошенники убедили её передать для проверки в «следственные органы» ювелирные изделия.

Женщина собрала цепочки, кольца, серьги и три пары золотых часов. Их забрала приехавшая к дому незнакомка.

В прокуратуре напомнили о правилах безопасности.

«Проверяйте любую полученную от неизвестных информацию, кем бы они ни представлялись. Не снимайте и не передавайте никому денежные средства по телефонным указаниям незнакомых лиц. Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают перевести деньги на «безопасные счета», — отметили в пресс-службе.

Ранее Life.ru писал, что дистанционные мошенники действуют по трём этапам: сначала психологически обрабатывают жертву, затем создают стрессовую ситуацию, после чего человек добровольно отдаёт деньги. Для убедительности злоумышленники используют поддельные доверенности, СМС от МФО и представляются сотрудниками правоохранительных органов.