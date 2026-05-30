Казахстанский пилот показал видео сопровождения Путина под песню «Матушка-земля»

Пилот казахстанского истребителя, сопровождавшего борт российского лидера Владимира Путина во время визита в Астану, выложил в Сеть эффектное видео полёта под песню «Матушка-земля». Лётчик Военно-воздушных сил республики Азимбек Джуманов опубликовал кадры в личном блоге.

Пилот сопровождавшего Путина истребителя выложил полет под песню «Матушка-земля». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ azimbekjumanov

На записи видно, как истребитель летит рядом с президентским самолётом. Второй сопровождающий борт также попал в кадр. Видеоряд Джуманов наложил на ремикс хита Татьяны Куртуковой «Матушка», а сам ролик подписал словами: «Первыми поприветствовали президента Российской Федерации». Пост он сопроводил смайликами с флагами двух стран.

Напомним, что государственный визит Путина в Казахстан стартовал 27 мая и завершился в пятницу, 29-го числа. В честь прибытия боевые самолёты поднялись в небо над столицей республики, окрасив его в цвета российского триколора. Владимир Путин остался доволен результатами поездки. По его словам, все поставленные цели были достигнуты.