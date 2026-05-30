В Якутии из-за ледохода унесло течением десять речных судов

В Якутии десять судов оказались в бесконтрольном дрейфе, сообщает Минэкологии республики. Ситуацию взяло на контроль правительство республики. По факту случившегося уже провели рабочие совещания.

Информацию об инциденте направили в уполномоченные органы для принятия мер реагирования. Признаков загрязнения Индигирки — водного объекта, находящегося под федеральным государственным экологическим контролем, — не обнаружено.

Ранее Life.ru писал, что ледоход на реке Лене добрался до столицы республики. Уровень воды у села Чкалов приблизился к критической отметке (380 см при критических 386 см), в Якутске был объявлен режим повышенной готовности.