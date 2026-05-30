Польские политики могут сколько угодно насаждать русофобию, но от «русских вареников» население отказываться не собирается. О гастрономическом парадоксе РИА «Новости» рассказали сразу несколько представителей ресторанного бизнеса из Варшавы.

«Несмотря на политическую атмосферу последних лет, кулинарные привычки людей меняются гораздо медленнее. До сих пор «русские вареники» (Pierogi ruskie) остаются одним из самых популярных пунктов меню наряду с мясными и грибными варениками», — рассказал он.

Та же картина и в магазине полуфабрикатов в центре города. Его хозяин утверждает, что ежедневно продаются десятки упаковок. Студенты, клерки, пенсионеры — берут все слои общества. Иногда клиент может пройти мимо мясных или сладких вареников, но «русские» кладёт почти без раздумий. Бизнесмен считает, что дело в универсальности блюда и растущей моде на местную кухню. «Русские вареники» уже стали неотъемлемой частью польской гастрономической идентичности.

Ранее бренд-шефы крупных российских ресторанов фиксируют неожиданный тренд: посетители всё чаще заказывают каши и блюда с крупами. Интерес к старинной русской кухне, по их словам, заметно вырос. Каши — это культурное наследие страны, и мода на них только крепнет. В последние годы растёт спрос даже на нетривиальные вариации — например, из корнеплодов и овощей. Русская печь, пусть и в современном прочтении, снова в тренде.