«Гастрономическая идентичность»: У россиян возрос интерес к старинным блюдам
Бренд-шеф Аникиев считает каши частью российской гастрономической идентичности
Каша с малиной. Обложка © Шедеврум / Life.ru
У россиян возрос интерес к старинным блюдам нашей кухни, отмечают бренд-шефы крупных ресторанов. По их словам, посетители стали чаще заказывать каши с крупами. Бренд-шеф ресторана северной кухни Андрей Аникиев отметил, что злаковые могут быть не только потрясающим гарниром к горячему блюду, но и самостоятельной единицей.
«Крупы и каши с ними — это часть нашей российской гастрономической идентичности», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».
Его коллега Павел Трифонов добавил, что гости привыкли к основам русской кухни, поэтому заказывают блюда с крупами. По его словам, каши являются частью культурного наследия нашей страны. А в последние годы наблюдается рост интереса к кашам из корнеплодов и овощей.
Бренд-шеф ресторана Николай Бобров уверен, что посетители ресторанов стали более осведомлёнными о гастрономических традициях. Он отметил, что ещё десять лет назад включение булгура или кускуса в меню воспринималось как нечто странное, теперь же интерес к крупам значительно возрос.
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