«Гастрономическая идентичность»: У россиян возрос интерес к старинным блюдам

У россиян возрос интерес к старинным блюдам нашей кухни, отмечают бренд-шефы крупных ресторанов. По их словам, посетители стали чаще заказывать каши с крупами. Бренд-шеф ресторана северной кухни Андрей Аникиев отметил, что злаковые могут быть не только потрясающим гарниром к горячему блюду, но и самостоятельной единицей.

«Крупы и каши с ними — это часть нашей российской гастрономической идентичности», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».

Его коллега Павел Трифонов добавил, что гости привыкли к основам русской кухни, поэтому заказывают блюда с крупами. По его словам, каши являются частью культурного наследия нашей страны. А в последние годы наблюдается рост интереса к кашам из корнеплодов и овощей.