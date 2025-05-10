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10 мая, 19:44

«Гастрономическая идентичность»: У россиян возрос интерес к старинным блюдам

Бренд-шеф Аникиев считает каши частью российской гастрономической идентичности

Каша с малиной. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Каша с малиной. Обложка © Шедеврум / Life.ru

У россиян возрос интерес к старинным блюдам нашей кухни, отмечают бренд-шефы крупных ресторанов. По их словам, посетители стали чаще заказывать каши с крупами. Бренд-шеф ресторана северной кухни Андрей Аникиев отметил, что злаковые могут быть не только потрясающим гарниром к горячему блюду, но и самостоятельной единицей.

«Крупы и каши с ними — это часть нашей российской гастрономической идентичности», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».

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Его коллега Павел Трифонов добавил, что гости привыкли к основам русской кухни, поэтому заказывают блюда с крупами. По его словам, каши являются частью культурного наследия нашей страны. А в последние годы наблюдается рост интереса к кашам из корнеплодов и овощей.

Бренд-шеф ресторана Николай Бобров уверен, что посетители ресторанов стали более осведомлёнными о гастрономических традициях. Он отметил, что ещё десять лет назад включение булгура или кускуса в меню воспринималось как нечто странное, теперь же интерес к крупам значительно возрос.

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Борис Эльфанд
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