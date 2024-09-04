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4 сентября, 13:53

Рыба, орехи, крупы и специи: Диетолог перечислила продукты, повышающие уровень тестостерона у мужчин

Диетолог Кованова: Рыба и морепродукты повышают тестостерон у мужчин

Правильная диета способствует оптимальному содержанию тестостерона в мужском организме. Данный гормон играет важную роль как во время полового акта, так и во время тренировок. В частности, от его концентрации зависит сексуальное влечение, а также интенсивность наращивания мышечной и костной массы, заявила врач-диетолог София Кованова.

Кроме того, специалист перечислила продукты, которые помогут мужчинам повысить уровень тестостерона. Так, в первую очередь следует обратить внимание на специи: кардамон, красный перец, чеснок, лук и куркуму.

Грецкий орех и фундук, тыквенные семечки, растительные масла и мёд тоже весьма полезны для повышения концентрации гормона в организме. Также мужчинам не стоит проходить мимо белковых круп: риса, перловки и гречки.

«К продуктам, способствующим выработке тестостерона, относится высокобелковая пища — в частности, рыба и морепродукты. Особенно среди них выделяются анчоусы, креветки, сардины, мидии, моллюски и устрицы», — приводит слова диетолога NEWS.ru.

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Ранее диетолог перечислила продукты, необходимые для детокса в сентябре. Также россиянам рассказали, с какой пищей нельзя сочетать орехи.

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Борис Эльфанд
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