Финляндия установила рекорд по числу новых граждан

В Финляндии за прошлый год паспорта получили 14 168 человек. Это наибольший показатель за всё время независимости страны, следует из данных местного Статистического управления, передаёт Yle.

Предыдущий максимум зафиксировали в 2023-м — тогда гражданство оформили чуть более 12,2 тыс. иностранцев. Больше всего новых финнов — 14% — составили выходцы из Ирака. Вторую строчку заняли россияне (1494 человека), третью — сирийцы (1282). В пятёрку также попали граждане Афганистана (1075) и Сомали.

В миграционной службе рост объяснили разбором очереди из заявлений, накопившейся за предыдущие годы. При этом количество новых ходатайств в 2025-м сократилось на 34% относительно 2024-го — до 11,2 тыс. Там это связывают с ужесточением правил. В 2024–2025 годах кабмин пересмотрел закон о гражданстве: увеличили необходимый срок проживания до восьми лет, ужесточили требования к доходам и безупречности образа жизни. С 2027-го претендентам предстоит сдавать специальный экзамен.

Средний возраст новых обладателей паспортов составил 29 лет. Около 4,2 тыс. из них были младше 18 лет. Среди получивших документы числились 7511 женщин и 6657 мужчин. Подавляющее большинство (92%) сохранили своё первое гражданство, став двупаспортными.

На конец 2025 года в стране насчитывалось почти 198 тыс. человек с двойным паспортом. Крупнейшую группу среди них составляют россияне — 42 115 человек. Далее следуют иракцы (12 522), шведы (11 360), сомалийцы (10 632) и эстонцы (9310). Всего за прошлый год миграционная служба Финляндии рассмотрела 10 898 заявлений о предоставлении гражданства.

Ранее Life.ru писал, что в первом квартале 2026 года граждане Украины подали больше всего заявлений о предоставлении убежища в России — 712 из 1329 ходатайств. На втором месте расположились граждане Сирии, тогда как годом ранее лидировали сирийцы.