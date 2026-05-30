В Турции допустили досрочные выборы президента в ноябре

Турецкое издание Cumhuriyet сообщает, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) допускает проведение досрочных выборов (парламентских и президентских) в ноябре. По данным источников в ПСР, политсила планирует представить масштабный пакет социальной помощи, чтобы вернуть доверие пенсионеров и малообеспеченных слоёв населения, чьи доходы снизились.

Правящая партия, как сообщается, намерена в октябре поднять минимальный размер пенсий до 36 тысяч лир и ввести новые социальные льготы, включая субсидии на ЖКХ и аренду. Эти шаги, по всей видимости, являются частью предвыборной стратегии, поскольку издание предполагает, что в ноябре могут быть объявлены досрочные выборы. Цель такого подхода – использовать ожидаемый всплеск народного одобрения от новых выплат.

Тем не менее, инсайдеры указывают на внутренние разногласия: одни партийные лидеры считают рискованным проводить выборы без реального экономического роста, другие же настаивают на скорейшем голосовании, пока действуют новые меры. Окончательное решение будет принято президентом Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости подготовить и принять новую конституцию страны. По словам турецкого лидера, новый основной закон должен укрепить правовую систему, демократические механизмы и защиту интересов граждан. Эрдоган также подчеркнул, что будущая конституция должна учитывать современные политические и общественные реалии республики.