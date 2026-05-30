30 мая, 16:48

Тошнота, аритмия, судороги: Токсиколог предупредил россиян об опасности ландышей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rustamank

Ландыши лучше оставлять в природе, а не нести домой. Растение содержит кардиотоксины во всех частях — цветах, стеблях, листьях, ягодах и корнях. Даже вода в вазе с букетом становится опасной. Об опасности майских цветов рассказал врач-токсиколог Алексей Водовозов.

Отравление начинается с тошноты, рвоты и боли в животе. Затем падает давление, нарушается сердечный ритм, появляется слабость и спутанность сознания. В тяжёлых случаях возможны судороги и летальный исход, рассказывает Здоровье Mail.

Растение одинаково опасно для людей и животных, включая домашних питомцев. Дети и пожилые люди находятся в группе особого риска.

Ранее токсиколог рассказал об угрозе стиральных капсул. Если человек отравился бытовой химией, действовать нужно быстро и точно. Первый шаг — позвонить в службу 112. Важно сразу назвать вещество, указанное на упаковке.

Лия Мурадьян
