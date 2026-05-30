«Пойдём в суд добиваться правды»: Отстранённый из-за России рижский политик бросил вызов властям

Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов намерен обратиться в суд после лишения мандата, которое считает незаконным. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.

Причиной своего отстранения латвийский политик назвал взгляды на отношения с Россией и Белоруссией, а также поддержку добрососедского сотрудничества между странами. По его мнению, именно эта позиция стала главным аргументом для принятия решения о прекращении его полномочий. Росликов считает лишение депутатского статуса абсолютно противозаконным и подчёркивает, что намерен добиваться пересмотра ситуации через судебные инстанции.

«Мы пойдём в суд и постараемся в суде добиться какой-то правды», — сказал он.

Юридических оснований для такого шага у Рижской думы, как утверждает бывший депутат, не было. Реакцию суда на действия местных властей он назвал главным вопросом, который теперь предстоит выяснить в ходе разбирательства.

Ранее Росликов сообщил, что был лишён не только депутатского мандата, но и должности руководителя фракции в Рижской думе. Принятое решение связано с его выступлениями против дискриминации русскоязычного населения в Латвии, а также с его позицией по вопросам отношений с Россией и Белоруссией.