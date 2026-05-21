Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что его лишили депутатского мандата и должности руководителя фракции после выступлений против дискриминации русскоязычного населения в Латвии. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Сегодня меня лишили не только мандата депутата, но и поста главы фракции Рижского городского законодательного собрания», — сказал он.

Политик утверждает, что решение связано с его позицией в отношении России и Белоруссии, а также с тем, что он якобы представляет этим самым угрозу национальной безопасности страны. Сам Росликов считает такие обвинения необоснованными и называет действия властей незаконными.

По его словам, часть оппозиционных депутатов выступила в его защиту, указывая на то, что, согласно нормам ЕС, он имеет право продолжать выполнять обязанности дистанционно, вне зависимости от местонахождения. Однако, как отметил Росликов, руководство города проигнорировало эти аргументы, заявив о намерении принять решение большинством голосов, даже если оно противоречит закону. В ответ парламентарий готовит иск в суд.

Ранее Алексей Росликов заявил, что жителям Латвии не нравится безоговорочная поддержка Украины руководством их страны и они выступают против использования их воздушного пространства Киевом для ударов по России. Депутат утверждает также, что украинские власти пытаются втянуть Прибалтику в конфликт с РФ.