Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 11:36

Жительница Курской области пострадала при атаке БПЛА в Льговском районе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Курской области в результате атаки беспилотника пострадала женщина. Инцидент произошёл в Льговском районе.

Пострадавшую госпитализировали в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В Курскую облбольницу доставлена женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА в Льговском районе», — сообщил глава региона.

По словам Хинштейна, 62-летняя курянка получила минно-взрывную травму и термический ожог в районе левой стопы. Губернатор пообещал ей скорейшего выздоровления и отметил, что медики сделают для этого всё необходимое.

В Таганроге при попадании БПЛА в частный дом пострадали два человека
В Таганроге при попадании БПЛА в частный дом пострадали два человека

Ранее Life.ru писал, что в Курской области 446 мирных жителей признали погибшими после вторжения ВСУ. В базе розыска на данный момент остаются ещё 332 фамилии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar