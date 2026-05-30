Жительница Курской области пострадала при атаке БПЛА в Льговском районе

В Курской области в результате атаки беспилотника пострадала женщина. Инцидент произошёл в Льговском районе.

Пострадавшую госпитализировали в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В Курскую облбольницу доставлена женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА в Льговском районе», — сообщил глава региона.

По словам Хинштейна, 62-летняя курянка получила минно-взрывную травму и термический ожог в районе левой стопы. Губернатор пообещал ей скорейшего выздоровления и отметил, что медики сделают для этого всё необходимое.

Ранее Life.ru писал, что в Курской области 446 мирных жителей признали погибшими после вторжения ВСУ. В базе розыска на данный момент остаются ещё 332 фамилии.