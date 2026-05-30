Путин обратился к Роксане Бабаян в день её 80-летия и отметил её заслуги

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке РФ Роксане Бабаян, которая 30 мая отмечает 80-летний юбилей. Об этом сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемая Роксана Рубеновна! Примите поздравления с юбилеем... Особого уважения достойна ваша активная гражданская позиция, большая общественная, благотворительная работа, которой Вы посвящаете свои силы и энергию», — сообщается в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что певица и актриса заслужила любовь и признание поклонников благодаря своему таланту, яркому творчеству и верности выбранному делу. В обращении президент пожелал юбилярше крепкого здоровья и бодрости духа.

30 мая Роксане Бабаян исполнилось 80 лет.

Роксана Бабаян — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телеведущая, народная артистка Российской Федерации. Она родилась в Ташкенте и, несмотря на запрет отца-инженера, получила строительное образование, но после победы на международном фестивале в Дрездене с песней «Дождь» начала успешную сольную карьеру. Зрителям она известна благодаря таким шлягерам, как «Восток — дело тонкое», «Чары колдовские» и «И снова солнцу удивлюсь». Также она снималась в комедиях «Бабник» и «Моя морячка».

Бабаян почти 40 лет была замужем за актёром Михаилом Державиным. Она активно занимается благотворительностью, в том числе помогает бездомным животным.

Ранее Владимир Путин поздравил с юбилеем ещё одного выдающегося представителя российской культуры и спорта — гроссмейстера Анатолия Карпова, которому исполнилось 75 лет. Глава государства отметил вклад шахматиста в развитие отечественной шахматной школы и его многочисленные спортивные достижения.