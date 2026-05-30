Отказ от вредных привычек и тренд на ЗОЖ: Онищенко объяснил, почему россиянки — самые красивые

Красота россиянок обусловлена двумя факторами: богатым генофондом страны и здоровым образом жизни. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Наши женщины – самые красивые, никакое не четвёртое, а первейшее место! Наша страна – это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций – 130, и это огромный запас», — приводит РИА «Новости» его слова.

Академик отметил, что отказ от пагубных пристрастий положительно сказывается на внешнем облике. В Российской Федерации прослеживается тенденция к ведению здорового образа жизни, что, по его словам, является фактором, способствующим появлению на свет здорового и привлекательного потомства.

Напомним, согласно исследованию, опубликованному сайтом World Population Review, был составлен международный рейтинг государств, где живут самые привлекательные представительницы прекрасного пола. При составлении списка аналитики опирались на итоги мировых конкурсов красоты, востребованность знаменитостей из разных стран, а также на экспертные оценки и голосования пользователей форума Reddit. Лидером рейтинга признана Колумбия, а Россия вошла в пятёрку лучших, заняв четвёртое место. Сразу за ней в пятёрке расположилась Чехия, уступив также Польше и Греции.